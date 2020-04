Ultime Notizie Roma del 19-04-2020 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 19 aprile 2020)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questa domenica 19 aprile in studio Giuliano Ferrigno apertura dal 4 maggio con una forte dose di Smart Working e un primo parziale allentamento del Look down nella cabina di regia anche i governi locali e un piano con linee guida omogenee per tutte ma per Walter Ricciardi del comitato esecutivo dell’organizzazione Mondiale della sanità allo m.se consulente del ministro della salute è assolutamente troppo presto per iniziare la fase 2 mercoledì prossimo hai visto non ho la riunione operativa della cabina di regia Intanto il premier Conte spiega che si lavora proposte di allentamento per convivere con il virus nei prossimi mesi in sicurezza attesa nei prossimi giorni Un piano chiaro però le regioni sulle residenze sanitarie assistite il governatore Lombardo Fontana fermate una delibera simile ...