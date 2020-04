Tor Marancia, adolescente muore sul divano: ipotesi cause naturali (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – Dramma ieri poco dopo le 19 in un appartamento nella zona di Tor Carbone, a Roma, dove una 15enne e’ stata trovata senza vita dal padre adagiata sul divano. La giovane dopo pranzo si era sdraiata per riposare e sarebbe morta, a quanto pare per cause naturali. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Esposizione e Colombo. Leggi su romadailynews Roma - donna aggredita e rapinata nel parco di Tor Marancia (Di domenica 19 aprile 2020) Roma – Dramma ieri poco dopo le 19 in un appartamento nella zona di Tor Carbone, a Roma, dove una 15enne e’ stata trovata senza vita dal padre adagiata sul. La giovane dopo pranzo si era sdraiata per riposare e sarebbe morta, a quanto pare per. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Esposizione e Colombo.

Roma, ragazza di 15 anni si addormenta e muore

ROMA – Tragedia sabato pomeriggio, 18 aprile, in un appartamento della periferia di Roma, a Tor Marancia, in via Annio Felice. Una ragazza di 15 anni è stata trovata sul divano senza vita dal padre.

