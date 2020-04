L'immunologo: "Il vaccino tra 2-3 anni. E i test al sangue non danno patentino di immunità" (Di domenica 19 aprile 2020) Alessandro Ferro L’immunologo Sergio Abrignani, dell'Università Statale di Milano, non vende false speranze. "Il vaccino lo avremo fra 2-3 anni" e spiega a cosa serve il patentino di immunità: "la presenza di IgG e IgM dimostra solo che il soggetto ha incontrato il virus, non che è protetto da ulteriori contagi" Anche il vaccino, come l'Italia, vivrà "tre fasi" ma saranno molto più lunghe e laboriose. Se è vero che il nostro Paese farà un passo in avanti dal 4 maggio, non sarà così per l'arma che ci proteggerà dal Covid-19 che ha tempi fisiologici molto più lunghi. L'iter di un vaccino "Per avere un vaccino efficace serviranno 2-3 anni", parola del Prof. Sergio Abrignani, immunologo, ordinario di Patologia generale all’Università Statale di Milano e direttore dell’Istituto ... Leggi su ilgiornale Coronavirus - l’immunologo Usa : «Entro tre mesi test per un vaccino. Ci sono casi di trasmissione senza sintomi»

Sergio Abrignani, immunologo e ordinario di Patologia generale all'Università Statale di Milano, ha delineato il quadro attuale sulla ricerca per il vaccino per il coronavirus, e sull'efficacia dei

