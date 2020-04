Il sogno di un vaccino: ecco perché secondo un immunologo potrebbe non arrivare mai (Di domenica 19 aprile 2020) Il Professore di immunologia Ian Frazer mette in guardia sulle enormi difficoltà nello sviluppo di un vaccino, ma non esclude che il virus potrebbe svanire naturalmente Una delle principali questioni inerenti il coronavirus ruota attorno alla possibilità dello sviluppo di un vaccino, rispetto alla quale la comunità scientifica si trova abbastanza divisa. Fra i parerei … L'articolo Il sogno di un vaccino: ecco perché secondo un immunologo potrebbe non arrivare mai NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Il vaccino contro il Coronavirus è ancora lontano. Secondo l’Oms ci vorranno 18 mesi. Adhanom : “C’è urgente bisogno di terapie per curare i pazienti e salvare vite”

Il Professore di immunologia Ian Frazer mette in guardia sulle enormi difficoltà nello sviluppo di un vaccino, ma non esclude che il virus potrebbe svanire naturalmente Una delle principali questioni ...

Coronavirus, Brusaferro: "Troppo presto per parlare di vacanze"

All'orizzonte c'è la fase 2 e in molti, negli ultimi giorni, hanno pensato alle vacanze ma chi smorza gli entusiasmi e i sogni è il presidente Iss Silvio Brusaferro che durante ... anche se questa ci ...

