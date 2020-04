Il significato de Le Feste di Pablo | in cui CARA duetta con Fedez e va prima in classifica

(Di domenica 19 aprile 2020) Si chiama "Ledi" il nuovo singolo diassieme a. Quasi due milioni di stream, quasi un milione di views per il lyric video, tormentone su TikTok e la testa dellaFIMI dei singoli più venduti della settimana per questa riedizione del suo singolo con il cantante milanese.

messinalorenzo_ : Forse in questo momento 'Le Feste di Pablo' assume un significato totalmente diverso. Così profondo che probabilmen… - lagirasoleil : @26julymovement @DGC49740861 Il Natale e la Pasqua sono feste di tutti perché siamo inseriti nel mondo che ci circo… - Michela_Cucchi : @Enrico65579728 Tutte le feste Cristiane erano festività 'pagane' a cui è stato dato un altro significato. - infoitcultura : Le feste di Pablo di Fedez e Cara: testo, significato e audio -

Ultime Notizie dalla rete : significato Feste

Music Fanpage

Si chiama "Le feste di Pablo" il nuovo singolo di Cara assieme a Fedez ... Una figura di certo controversa, ma che non è posta centralmente al significato del brano. È emblematica. Rappresenta il ...In Puglia solo per il wedding parliamo di ricavi per un miliardo di euro – spiega Boccardi –, ogni anno la macchina si mette in moto per circa 19mila matrimoni dei quali il 10% di stranieri. Ora è tut ...