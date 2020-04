Gli esami? Si faranno in farmacia Ma stiamo attenti all' affidabilità

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 19 aprile 2020) Maddalena Camera Il manager farmaceutico: il prezzo sarà tra i 10 e i 15 euro Le Regioni si stanno attrezzando per i test immunologici. Ma se in paesi relativamente piccoli, tipo Vo' in Veneto, l'impresa del tampone per tutti non è stata difficile, monitorare i 10 milioni di abitanti della Lombardia pare più complicato. I test insomma saranno fatti ma solo a campione. Mentre tutti sono desiderosi di sapere se sono entrati in contatto con il Covid-19. «Tra qualche mese il test potrà essere comperato in- dice Nicola Travierso, manager di lungo corso nel settore farmaceutico - sarà un po' come il test di gravidanza che tutti possono comprare per una prima analisi. Poi, ovviamente, in caso di risultati positivi, come per il test di gravidanza, sarà meglio fare altripiù approfonditi in accordo con il proprio ...