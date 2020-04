Edoardo e Eugenio Bennato cantano “La realtà non può essere questa” che stiamo vivendo (Di domenica 19 aprile 2020) Roma. “La realtà non può essere questa”, di un mondo che vive alla finestra e di un tempo sospeso. Edoardo ed Eugenio Bennato cantano un loro brano inedito per annullare le distanze fisiche e per sentirsi (e farci sentire) più vicini in questo momento storico così difficile. “La realtà non può essere questa” è anche il titolo della canzone scritta a quattro mani dai due fratelli in questi giorni di “quarantena”, ciascuno da casa sua, dove si ritrovano tante delle sensazioni di questo nuovo “mondo da scoprire”, dentro e fuori di noi, perché soprattutto oggi non si deve rinunciare ai propri sogni, alle “parole sussurrate” di un amore che non può essere virtuale, alla vita che canta la sua ribellione e non si può ... Leggi su laprimapagina Edoardo ed Eugenio Bennato cantano insieme : "Un brano sul 'day after' che stiamo vivendo" -

