Covid-19, situazione generale in miglioramento nel Paese. I morti scesi a 433 (Di domenica 19 aprile 2020) (Teleborsa) – Coronavirus in Italia: rallenta la crescita dei contagi, minore è il numero delle vittime, che, con 433 che toccano il livello minimo dal 12 aprile. Si conferma anche il trend discendente dei malati ricoverati in terapia intensiva. E quanto emerge dall’aggiornamento della Protezione Civile diffuso oggi domenica 19 aprile attraverso un comunicato. Come già noto da due giorni, l’abituale appuntamento con la conferenza stampa delle 18 di Angelo Borrelli è ora ridotto a due volte la settimana. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Covid-19, a oggi, 19 aprile, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 178.972, con un incremento rispetto a ieri di 3.047 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 108.257, con un incremento di 486 assistiti rispetto a ieri, tuttavia ... Leggi su quifinanza Covid 19 - negli Stati Uniti situazione drammatica nelle case di riposo

Covid 19 - in USA situazione drammatica. Ma Trump annuncia : ”Picco superato”

Alla fine dello scorso anno il debito pubblico italiano era il 136% del Pil. L'Italia, nell'attuale situazione generata dall'epidemia di coronavirus, è più a rischio di default di quanto voglia ...

Un numero che purtoppo continua ad essere drammatico. In tutta la regione sono morte alte 58 persone per Coronavirus. La situazione regionale Emilia-Romagna sono 22.560 i casi di positività al ...

