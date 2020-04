Coronavirus | medico | l’eparina “efficace in giuste dosi e non per tutti”

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) “Per sintetizzare si può dire che vi sono parecchie strade attraverso cui l’eparina potrebbe essere utile nella terapia del Covid-19 come peraltro di qualsiasi altra grave infezione. Riguardo a ciò un campo di immediato interesse è trovare la dose adatta, poiché un farmaco è efficace se si somministra in dose corretta, altrimenti può essere inutile o addirittura pericoloso“: lo ha scritto, in articolo sul ‘Messaggero’ Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia dell’Università Cattolica di Roma, riferendel medicinale anti-trombotico nel trattamento del nuovo. “Questo sarebbe sicuramente il caso della enoxeparina, farmaco che, è bene ricordarlo, è efficace solo se è in atto nel sangue del paziente infetto un’alterata coagulazione, altrimenti non ...