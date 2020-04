Coronavirus, la svolta: “No a promozioni e retrocessioni per i prossimi 5 anni” (Di domenica 19 aprile 2020) svolta storica per il calcio messicano: la Lega ha deciso di sospendere promozioni e retrocessioni per i prossimi cinque anni. Una scelta già programmata da mesi, per via della fragilità economica di molti club, e che il Coronavirus ha soltanto accentuato velocizzandone le operazioni. La pandemia aveva comunque già bloccato la prima divisione, mentre la Serie B non riprenderà.L'articolo Coronavirus, la svolta: “No a promozioni e retrocessioni per i prossimi 5 anni” CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - dalla Federico II la possibile nuova terapia : svolta legata alla interluchina

Coronavirus - possibile svolta sulla fase 2 : il Governo valuta la riapertura di bar - ristoranti e parchi dal 4 maggio

Coronavirus - “possibile svolta con un farmaco già usato per un’altra patologia” (Di domenica 19 aprile 2020)storica per il calcio messicano: la Lega ha deciso di sospendereper icinque anni. Una scelta già programmata da mesi, per via della fragilità economica di molti club, e che ilha soltanto accentuato velocizzandone le operazioni. La pandemia aveva comunque già bloccato la prima divisione, mentre la Serie B non riprenderà.L'articolo, la: “No aper i5 anni” CalcioWeb.

infocamere : Il #coronavirus accelera cambiamenti epocali ?? 'La svolta #digitale su case, scuole e aziende' @bm_chiaia su… - Capezzone : Stampare e conservare @jimmomo su @atlanticomag: la svolta di Trump (finalmente) sull’ambigua OMS, e le incredibili… - Corriere : Svolta a Bergamo: «In ospedale i decessi tornati a livelli pre virus» - CalcioWeb : #Coronavirus, la svolta: 'No a promozioni e retrocessioni per i prossimi 5 anni' - - Marco_Zum : RT @MarcoRizzoPC: BILDERBERG. Vittorio #COLAO, ex Ceo Vodafone, guiderà la task force di alto livello, incaricata dal governo CONTE di stud… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus svolta Coronavirus, svolta a Wuhan: 500 curati con plasma dei guariti Virgilio Notizie Coronavirus: in Valle d'Aosta consentita coltivazione orti

In Valle d'Aosta la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo sono attività consentite. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione, R ...

Coronavirus, Moretta (commercialisti): «Ripresa, decreto Montagna decisivo»

Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, intervenendo al webinar “La giustizia tributaria ai tempi del Covid 19”, organizzato ...

In Valle d'Aosta la coltivazione dei terreni per uso agricolo e le attività dirette alla produzione per autoconsumo sono attività consentite. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione, R ...Lo ha detto Vincenzo Moretta, presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, intervenendo al webinar “La giustizia tributaria ai tempi del Covid 19”, organizzato ...