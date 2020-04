Coronavirus, la scienziata Colao dice stop al lockdown in Campania (Di domenica 19 aprile 2020) “Continuare con il lockdown, senza alcuna modifica rispetto alla prima fase, significherebbe che c’è stata un’analisi della situazione solo parziale da parte della politica”. Lo ha dichiarato la professoressa Annamaria Colao, Cattedra Unesco in Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile presso l’Universita’ Federico II di Napoli, che in una lunga intervista al giornale online “Ricerca & salute” ha fatto il punto della situazione in Campania e in Italia sull’emergenza Coronavirus. “Osservando il rapporto tra numero di individui positivi al Sars-Cov-19 – ha proseguito Colao – pazienti gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e pazienti guariti, è evidente che si possa e si debba riaprire, con diversi gradi di apertura”. La professoressa ha quindi auspicato il prolungamento ... Leggi su ildenaro Questa scienziata aveva scoperto focolai di coronavirus simili alla SARS un anno fa : “Zittita dal capo”

Coronavirus - la scienziata Caraveo : “La sfida sarà coniugare uomo e pianeta”

Coronavirus in Italia - l’appello della scienziata : “Basta comunicare il numero dei positivi - è un dato sporco” (Di domenica 19 aprile 2020) “Continuare con il, senza alcuna modifica rispetto alla prima fase, significherebbe che c’è stata un’analisi della situazione solo parziale da parte della politica”. Lo ha dichiarato la professoressa Annamaria, Cattedra Unesco in Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile presso l’Universita’ Federico II di Napoli, che in una lunga intervista al giornale online “Ricerca & salute” ha fatto il punto della situazione ine in Italia sull’emergenza. “Osservando il rapporto tra numero di individui positivi al Sars-Cov-19 – ha proseguito– pazienti gravi che necessitano di ricovero in terapia intensiva e pazienti guariti, è evidente che si possa e si debba riaprire, con diversi gradi di apertura”. La professoressa ha quindi auspicato il prolungamento ...

Frances77386127 : @AMorelliMilano È diventata scienziata? Il ministro?allora ministro perché non fa la scienziata? Certo non c'è più… - EquaCoin : E la scienziata rivela: 'Noi non vediamo il virus, ma gli effetti del virus...'. Come dire: 'Noi non vediamo gli al… - zazoomblog : Questa scienziata aveva scoperto focolai di coronavirus simili alla SARS un anno fa: “Zittita dal capo” - #Questa… - zazoomnews : Questa scienziata aveva scoperto focolai di coronavirus simili alla SARS un anno fa: “Zittita dal capo” - #Questa… - CarloFusaro : @carloalberto Lei è troppo cattivo. Uno, #Conte, è un avvocato l'altra, #Merkel, una scienziata. Uno non ha alcuna… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scienziata Coronavirus, la scienziata Colao dice stop al lockdown in Campania Il Denaro Lo sfogo di Sgarbi contro i virologi: “Chi scrive i libri, chi sta in tv ma chi c’è in laboratorio?”

Vittorio Sgarbi non ci sta. Il senatore si scaglia su Facebook contro alcuni scienziati in piena pandemia contro il Covid-19. Non è la prima volta che il sindaco di Sutri fa un commento polemico a tal ...

Coronavirus, fase 2: prove di ripartenza

Serve tranquillità» CREMONA (18 aprile 2020) - Ora riaccendiamo il motore. Per innestare la marcia servono alcuni via libera, a cominciare da quello degli scienziati. Bisogna farsi trovare pronti ...

Vittorio Sgarbi non ci sta. Il senatore si scaglia su Facebook contro alcuni scienziati in piena pandemia contro il Covid-19. Non è la prima volta che il sindaco di Sutri fa un commento polemico a tal ...Serve tranquillità» CREMONA (18 aprile 2020) - Ora riaccendiamo il motore. Per innestare la marcia servono alcuni via libera, a cominciare da quello degli scienziati. Bisogna farsi trovare pronti ...