Coronavirus | la “fase 2” inizia dalla formazione dei lavoratori

(Di domenica 19 aprile 2020) Per procedere con la riapertura delle attività è necessario predisporre un piano dettagliato e capillare. Ogni lavoratore deve avere ben chiaro quali comportamenti tenere in ogni circostanza. E ai tempi del Covid-19 lautilizza la tecnologia. Claudio Lucifora (Fonte: www.lavoce.info) Riapertura: come e quando La cosiddetta “fase 2”, quella che riguarda la riapertura delle attività produttive, è attualmente al centro del dibattito. L’opinione pubblica e isono disorientati e stretti nella eterna polemica tra chi sostiene che “bisogna riaprire tutto subito, perché gli altri non si sono fermati”, e chi invece insiste nel “tenere tutto chiuso, perché solo il lockdown garantisce il contenimento del contagio”. Le decisioni che dovranno essere prese il 4 maggio sono senza dubbio complesse ...