Coronavirus | in Europa oltre un milione di contagi e 100mila morti | in Francia calano

L'Europa si conferma epicentro della pandemia di Coronavirus. Il Centro europeo per il controllo delle malattia ha fatto sapere che in Europa il numero di casi confermati di contagio è salito a oltre un milione, mentre i morti sono oltre 100mila. Secondo il bilancio pubblicato sul sito web dell'istituto, la Spagna ha il maggior numero di casi nella regione (191.726), seguito da Italia, Germania, Regno Unito e Francia. Il maggior numero di morti legati al Covid-19 è invece in Italia, con oltre 23.000 decessi; seguono Spagna, Francia, Regno Unito e Belgio. Secondo i dati, l'Europa conta circa la metà dei casi registrati al mondo e oltre la metà dei decessi. Sono 19.718 i morti in Francia per Coronavirus dall'inizio dell'epidemia, tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili.

