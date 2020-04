Conte | “Il governo è politico | ci mette la faccia”

Leggi su tpi

(Di domenica 19 aprile 2020) Giuseppe: “Il, cila faccia” “Io sono sempre per unche cila faccia” mentre “i governi di unità nazionale” sono “molto improbabili”. Così il premier Giuseppein un’intervista al quotidiano il Giornale in cui ricorda come questostia “operando con coraggio”. “Se non fosse così – aggiunge – sarei il primo a sollecitare una nuova soluzione”. “Quanto ai governi di unità nazionale, sono formule astratte molto improbabili da perseguire in concreto basti considerare le divisioni che si sono manifestate evidenti anche nella fase più acuta dell’emergenza. In realtà questosta operando con coraggio e determinazione”. E su Mario Draghi dice: “non è ...