Col Reddito di Cittadinanza si trova lavoro. Già 700mila persone convocate dai centri per l’impiego (Di domenica 19 aprile 2020) Altro che sussidio per fannulloni. Il Reddito di Cittadinanza ha consentito di dare sostegno agli italiani in maggiore difficoltà e ha poi permesso loro anche di trovare un’occupazione. Audito in Commissione lavoro alla Camera, il presidente dell’Anpal, Domenico Parisi (nella foto), ha specificato che oltre 2,5 milioni di persone sono state coinvolte dal Reddito, con un milione tenute a fare un patto per il lavoro e già 700mila convocate nei centri per l’impiego. “Appena sarà possibile l’Agenzia completerà il suo piano di politiche attive del lavoro per i beneficiari del Reddito”, dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle nella stessa Commissione lavoro di Montecitorio. “L’Anpal – aggiungono – sta continuando a svolgere il suo servizio nel campo delle politiche attive del lavoro ... Leggi su lanotiziagiornale Emergenza coronavirus - 21 milioni di italiani in difficoltà - più di 10 con reddito quasi nullo

L’altra emergenza causata dal Covid-19 : 21 milioni in difficoltà economiche - la metà senza reddito

Coronavirus - la storia del reddito universale di base comincia in un piccolo villaggio inglese (Di domenica 19 aprile 2020) Altro che sussidio per fannulloni. Ildiha consentito di dare sostegno agli italiani in maggiore difficoltà e ha poi permesso loro anche dire un’occupazione. Audito in Commissionealla Camera, il presidente dell’Anpal, Domenico Parisi (nella foto), ha specificato che oltre 2,5 milioni disono state coinvolte dal, con un milione tenute a fare un patto per ile giàneiper l’impiego. “Appena sarà possibile l’Agenzia completerà il suo piano di politiche attive delper i beneficiari del”, dichiarano in una nota i deputati del Movimento 5 Stelle nella stessa Commissionedi Montecitorio. “L’Anpal – aggiungono – sta continuando a svolgere il suo servizio nel campo delle politiche attive del...

MPenikas : LN Col Reddito di Cittadinanza si trova lavoro. Già 700mila persone convocate dai centri per l’impiego… - silviocolloca : RT @VincenzoVitale_: Una volta, prendere un lavoratore in nero, era un rischio enorme, per il datore di lavoro. Oggi costa la metà ed è se… - rpalazzolo : RT @VincenzoVitale_: Una volta, prendere un lavoratore in nero, era un rischio enorme, per il datore di lavoro. Oggi costa la metà ed è se… - marieta99044909 : RT @VincenzoVitale_: Una volta, prendere un lavoratore in nero, era un rischio enorme, per il datore di lavoro. Oggi costa la metà ed è se… - studio_ag : RT @VincenzoVitale_: Una volta, prendere un lavoratore in nero, era un rischio enorme, per il datore di lavoro. Oggi costa la metà ed è se… -

Ultime Notizie dalla rete : Col Reddito Col Reddito di Cittadinanza si trova lavoro. Già 700mila persone convocate dai centri per l'impiego LA NOTIZIA Verso il nuovo decreto: bonus figli, aiuti per colf, 800 euro alle partite Iva

Allo studio anche un bonus vacanze, proroga dei congedi parentali e del voucher baby sitter. Reddito di emergenza per le famiglie. Interventi per 70 miliardi.

Coronavirus. A Vinci il Comune attiva il Fondo di mutuo soccorso per l'emergenza

Il sindaco Torchia: "Un ulteriore canale di solidarietà, con cui chiunque potrà dare il proprio contributo in favore di chi ha più bisogno" ...

Allo studio anche un bonus vacanze, proroga dei congedi parentali e del voucher baby sitter. Reddito di emergenza per le famiglie. Interventi per 70 miliardi.Il sindaco Torchia: "Un ulteriore canale di solidarietà, con cui chiunque potrà dare il proprio contributo in favore di chi ha più bisogno" ...