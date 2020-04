(Di domenica 19 aprile 2020) Proteste a(Agrigento) per i trentaduesbarcati stanotte a Lampedusa e trasferiti nell’ex hotel Villa Sikania adibito a centro d’accoglienza. Tanti cittadini hanno manifestato sui balconi sbattendola presenza dei. Acon32su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : A Siculiana protesta con pentole e coperchi contro arrivo 32 migranti - Italpress : A Siculiana protesta con pentole e coperchi contro arrivo 32 migranti - Rassegne_Italia : @luisa_chiari @DiGerusalemme Ecco leggi qui e guarda la foto! Capisco che siete abituati a leggere le puttanate del… - ilSicilia : Riaperto a Siculiana il centro di accoglienza per immigrati. Protesta la Lega -

Ho preso contatti con uno studio legale per un’azione a tutela della nostra comunità”. La gente di Siculiana tuttavia, protesta civilmente. Numerose famiglie si sono affacciate al balcone per ...La protesta di parlamentari e rappresentanti locali ... “L’avere ospitato oltre settanta immigrati nella struttura di Villa Sikania a Siculiana, in provincia di Agrigento, e l’avviso pubblicato dalla ...