Totti confessa a Vieri | “Stavo per lasciare Ilary…” – VIDEO

(Di sabato 18 aprile 2020) In diretta su Instagram, Francescoall’ex collega calciatore Bobo: “Stavo perIlary… Ti spiego perché”. Diretta Instagram per Francesco: l’ex capitano giallorosso ha deciso di accettare l’invito di Boboe di confidarsi con l’ex collega, raccontando aneddoti particolari anche sul suo privato. Leggi anche –> Ilary Blasi gela Francesco: … L'articolo: “Stavo perIlary…” –è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

AhernandezS89 : RT @LAROMA24: Instagram, Totti confessa a Toni: 'Non penso che rimetterò mai piede a Trigoria' #AsRoma - giadinagrisu : RT @tempoweb: #Totti show su #Instagram con #vieri E confessa la crisi con Ilary - JohSogos : RT @tempoweb: #Totti show su #Instagram con #vieri E confessa la crisi con Ilary - SimonaOrlando_ : RT @tempoweb: #Totti show su #Instagram con #vieri E confessa la crisi con Ilary - Budijonsen : RT @tempoweb: #Totti show su #Instagram con #vieri E confessa la crisi con Ilary -

Ultime Notizie dalla rete : Totti confessa

Magari a quel punto non si sarebbe mai arrivati per un micio. Fatto sta che la tensione è andata alle stelle nella famiglia. Totti si confessa a Bobo Vieri “Per colpa del gatto mi stavo lasciando con ...Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione per colpa di Donna Paola. Lo ha rivelato l'ex capitano della Roma a Christian Vieri nel corso di una diretta Instagram. Ieri notte i due ex ...