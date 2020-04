Renzo Arbore: “Mediaset? Robaccia. Barbara d’Urso? Basso livello” (Di sabato 18 aprile 2020) Renzo Arbore contro Mediaset e Barbara d’Urso dopo la preghiera recitata con Matteo Salvini Fa ancora discutere l’Eterno riposo che Barbara d’Urso ha recitato con Matteo Salvini in diretta tv, durante una puntata di Live-Non è la d’Urso. Contro la conduttrice si è scagliato anche Renzo Arbore, che ha indubbiamente segnato la storia della tv … L'articolo Renzo Arbore: “Mediaset? Robaccia. Barbara d’Urso? Basso livello” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Mara Venier e Renzo Arbore - mistero sul tradimento : “Erano le ballerine?”

"Ma in quarantena sto", il regalo degli artisti a Renzo Arbore La7 Renzo Arbore: "Mediaset? Robaccia. Barbara d'Urso? Basso livello"

Contro la conduttrice si è scagliato anche Renzo Arbore, che ha indubbiamente segnato la storia della tv italiana. In un’intervista rilasciata al quotidiano Avvenire – e riportata da Bubino Blog – ...

(Gianni Barone) – «Non capisco, ma mi adeguo», lo si poteva accettare quando a pronunciarlo era uno stralunato venditore di pedalò (alias Maurizio Ferrini), nel cult anni ’80 «Quelli della notte» di ...

