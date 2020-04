Raggi | riqualificazione via Aurelia | lavori procedono

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020) Roma – “Durante l’emergenza coronavirus siamo riusciti ad anticipare importanti cantieri previsti nei prossimi mesi e a velocizzare quelli gia’ in corso, approfittando del minor traffico sulle strade. Oggi voglio mostrarvi ididi via, una delle strade principali di Roma, nel quadrante nord della citta’. Nei giorni scorsi abbiamo completato il rifacimento dell’asfalto nel tratto tra Largo Tomaso Perassi e via Gregorio XI in direzione del Grande Raccordo Anulare, accompagnato da un lavoro di pulizia e bonifica accurata di caditoie e tombini.” “Abbiamo riqualificato anche i marciapiedi, gli spartitraffico ed effettuato un restyling della segnaletica stradale. Manca davvero poco alla conclusione di questo cantiere: sugli oltre 4 km di strada completamente rinnovati resta solo l’ultimo tratto tra piazza ...