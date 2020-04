Milano, piromane in azione a Città Studi: 11 auto in fiamme, è il terzo episodio in pochi giorni (Di sabato 18 aprile 2020) Torna a colpire il piromane di Città Studi. In una Milano deserta e silenziosa per via della quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus, un individuo non identificato ha dato alle fiamme un totale di 11 veicoli tra le 2 e 2.30 della notte appena trascorsa. L'incendio, partito da un paio di veicoli, si è poi allargato alle automobili in sosta sino a quando l'intervento dei pompieri non è riuscito a domarlo. Leggi su milano.fanpage Milano Città studi : piromane nuovamente in azione (Di sabato 18 aprile 2020) Torna a colpire ildi Città. In unadeserta e silenziosa per via della quarantena a causa dell'emergenza Coronavirus, un individuo non identificato ha dato alleun totale di 11 veicoli tra le 2 e 2.30 della notte appena trascorsa. L'incendio, partito da un paio di veicoli, si è poi allargato allemobili in sosta sino a quando l'intervento dei pompieri non è riuscito a domarlo.

Alyas15925294 : RT @rep_milano: Undici auto incendiate in tre settimane, indagine sul piromane di Città Studi [aggiornamento delle 21:33] - oldo_bis : @aCornflakeGirl Undici auto incendiate in tre settimane, indagine sul piromane di Città Studi - italiaserait : Milano Città studi: piromane nuovamente in azione - romi_andrio : RT @rep_milano: Undici auto incendiate in tre settimane, indagine sul piromane di Città Studi [aggiornamento delle 21:33] - rep_milano : Undici auto incendiate in tre settimane, indagine sul piromane di Città Studi [aggiornamento delle 21:33] -

Ultime Notizie dalla rete : Milano piromane Incendi di auto a Milano, il 'piromane' di Città Studi colpisce ancora: già 11 vetture bruciate MilanoToday Milano, torna il piromane di Città Studi: altre tre auto ridotte in cenere

Milano, 18 aprile 2020 - Quarantena per tutti, ma non per il misterioso piromane che sta portando il caos nel quartiere milanese di Città Studi. Ancora incendi e sempre alla stessa ora: tra le 2 e le ...

Roghi di auto, caccia al piromane delle 2

Ancora roghi notturni di auto a Città Studi. Il sospetto dei cittadini è che uno o più piromani agiscano indisturbati, sempre alla stessa ora: tra le 2 e le 2.30. Intanto, il bilancio sarebbe di almen ...

Milano, 18 aprile 2020 - Quarantena per tutti, ma non per il misterioso piromane che sta portando il caos nel quartiere milanese di Città Studi. Ancora incendi e sempre alla stessa ora: tra le 2 e le ...Ancora roghi notturni di auto a Città Studi. Il sospetto dei cittadini è che uno o più piromani agiscano indisturbati, sempre alla stessa ora: tra le 2 e le 2.30. Intanto, il bilancio sarebbe di almen ...