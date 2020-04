METEO Dal caldo al freddo | ci risiamo con gli sbalzi estremi d' aprile

(Di sabato 18 aprile 2020) Continua l'andamento climatico da montagne russe in Italia, ma soprattutto in molte parti d'Europa. Dopo alcuni giorni di tempo più, con anche neve e gelate mattutine dannose, ilè tornato ad impossessarsi di parte del Continente, soprattutto le nazioni centro-occidentali. L'attuale fase molto mite deriva dall'afflusso di correnti calde di provenienza afromediterranea, che porteranno al picco di calore nel corso del weekend, anche se già entro domenica aria più fredda tornerà a guadagnare terreno verso il Centro Europa. Quale sarà l'evoluzione? Il previsto rafforzamento di un anticiclone tra Regno Unito e Penisola Scandinava, combinato ad un'area di bassa pressione che prenderà piede sul Mediterraneo Centro-Occidentale, favorirà l'avanzata di ulteriori impulsi aria fredda da est verso gran parte del ...

