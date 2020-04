In calo i trapianti ma aumentano i consensi Nonostante il covid il Papa Giovanni resta attivo (Di sabato 18 aprile 2020) La struttura bergamasca e quella torinese hanno continuato a essere operative Nonostante siano diventati presidi covid. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 18 aprile 2020) La struttura bergamasca e quella torinese hanno continuato a essere operativesiano diventati presidi

La pandemia del coronavirus ha rallentato donazioni e trapianti di organi in Italia ma il calo è attutito dal contemporaneo aumento del tasso di consenso al prelievo (+7,8%). E' quanto si rileva dai ...

