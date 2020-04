Di Battista in campo per fermare la conferma di Descalzi all'Eni (approvata anche da M5s) (Di sabato 18 aprile 2020) In un lungo post su Facebook torna a parlare Alessandro Di Battista, attaccando le nomine approvate anche dal M5s e, in particolare, la conferma di Claudio Descalzi ad amministratore delegato di Eni.“Ci hanno chiamato giustizialisti e manettari, ci hanno accusato di essere eccessivamente rigorosi. Ma in un Paese come il nostro era necessario che una forza politica mettesse nero su bianco che solo chi ha la fedina penale pulita può rappresentare i cittadini nelle istituzioni. La forza del m5s nasce anche dal disgusto che ha pervaso gli italiani, dinanzi alla affermata consuetudine per cui i guai con la giustizia fossero in politica più un motivo di vanto che di ignominia. Con tutti i condizionali del caso e nella giusta presunzione di innocenza, troppo spesso ai cittadini si è dato concreto motivo di pensare che tra l’interesse pubblico e quello privato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 18 aprile 2020) In un lungo post su Facebook torna a parlare Alessandro Di, attaccando le nomine approvatedal M5s e, in particolare, ladi Claudioad amministratore delegato di Eni.“Ci hanno chiamato giustizialisti e manettari, ci hanno accusato di essere eccessivamente rigorosi. Ma in un Paese come il nostro era necessario che una forza politica mettesse nero su bianco che solo chi ha la fedina penale pulita può rappresentare i cittadini nelle istituzioni. La forza del m5s nascedal disgusto che ha pervaso gli italiani, dinanzi alla affermata consuetudine per cui i guai con la giustizia fossero in politica più un motivo di vanto che di ignominia. Con tutti i condizionali del caso e nella giusta presunzione di innocenza, troppo spesso ai cittadini si è dato concreto motivo di pensare che tra l’interesse pubblico e quello privato ...

