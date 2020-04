Coronavirus, le dieci bufale più diffuse e clamorose: ecco a che cosa non bisogna credere (Di sabato 18 aprile 2020) In tempi di pandemia può non essere facile districarsi nel mare di informazioni, con le bufale in agguato. Le fake news hanno trovato il modo di diffondersi. Spunta la lista stilata da NewsGuard relativa alle 10 informazioni false più comuni sul Coronavirus pubblicate in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti. Le dieci bufale che girano ancora 1-Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da spie cinesi. 2-Contiene “sequenze simili all’Hiv”. 3- La pandemia di Covid-19 era stata prevista in una simulazione. 4- Un gruppo finanziato da Bill Gates ha brevettato il virus del Covid-19. 5- Si tratta di un’arma biologica creata dall’uomo. 6- La tecnologia dei telefoni cellulari 5G è collegata alla pandemia. 7- L’argento colloidale può curare il Covid-19. 8- La Miracle Mineral ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - le dieci fake-news più diffuse

Coronavirus a Napoli - il caso della grigliata nella scuola : dieci vandali finiscono nel mirino

La sanità lombarda elogia sé stessa : “abbiamo le migliori competenze scientifiche”. E i diecimila morti di Coronavirus? (Di sabato 18 aprile 2020) In tempi di pandemia può non essere facile districarsi nel mare di informazioni, con lein agguato. Le fake news hanno trovato il modo di diffondersi. Spunta la lista stilata da NewsGuard relativa alle 10 informazioni false più comuni sulpubblicate in Italia, Gran Bretagna, Francia, Germania e Stati Uniti. Leche girano ancora 1-Il virus del Covid-19 è stato sottratto da un laboratorio canadese da spie cinesi. 2-Contiene “sequenze simili all’Hiv”. 3- La pandemia di Covid-19 era stata prevista in una simulazione. 4- Un gruppo finanziato da Bill Gates ha brevettato il virus del Covid-19. 5- Si tratta di un’arma biologica creata dall’uomo. 6- La tecnologia dei telefoni cellulari 5G è collegata alla pandemia. 7- L’argento colloidale può curare il Covid-19. 8- La Miracle Mineral ...

stanzaselvaggia : Ci racconteranno, tra un po’, che abbiamo vinto. Non abbiamo vinto nulla, qui a Milano. E non dovremo permettere a… - HuffPostItalia : Oms: 'Il coronavirus dieci volte più letale dell'influenza. Le mascherine diventeranno norma' - Linkiesta : Avevano risalito la crisi finanziaria come i salmoni. E adesso è come fare dieci passi indietro. Ecco a voi i… - nadia_rocky : RT @andreasso1951: Coronavirus: 21 mln in difficoltà, metà è senza reddito - Economia - ANSA - Il PD ha creato in dieci anni 5MLN di poveri… - SecolodItalia1 : Coronavirus, le dieci bufale più diffuse e clamorose: ecco a che cosa non bisogna credere -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus dieci Coronavirus, il caso della Germania: «In appena dieci giorni epidemia sotto controllo» Il Messaggero Coronavirus, nuovo sussidio da 500 euro. Imu, niente multe sui ritardi

ROMA Le riunioni si susseguono senza sosta. Segno che i tempi per il terzo decreto anti-crisi dopo il Cura-Italia e il Garanzia-Italia, sono ormai maturi. Lunedì il consiglio dei ...

Coronavirus, il caso della Germania: «In appena dieci giorni epidemia sotto controllo»

La pandemia in Germania è sotto controllo, la capacità di letti in terapia intensiva è intatta e da maggio gli ospedali potranno ricominciare a pianificare le ...

ROMA Le riunioni si susseguono senza sosta. Segno che i tempi per il terzo decreto anti-crisi dopo il Cura-Italia e il Garanzia-Italia, sono ormai maturi. Lunedì il consiglio dei ...La pandemia in Germania è sotto controllo, la capacità di letti in terapia intensiva è intatta e da maggio gli ospedali potranno ricominciare a pianificare le ...