Coronavirus bollettino 18 aprile 2020 | +809 attualmente positive rispetto a ieri | 482

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 18 aprile 2020) Solo numeri e dati oggi con ildel 18. Lo aveva annunciatoil capo della protezione civile Angelo Borrelli: la situazione di emergenza in Italia si può dire conclusa, almeno per quello che riguarda i ricoveri in ospedale e le situazioni difficili da gestire per medici e operatori sanitari. Per questo, in vista della fase 2, le forze si calibreranno in modo diverso e il punto dalla protezione civile di Roma sarà fatto solo due volte alla settimana, il lunedì e il giovedì. I numeri, che dimostrano una costante decrescita, purtroppo però molto più lenta di quello che forse ci si aspettava, sono ancora quelli di una situazione da non sottovalutare. Vediamo nel dettaglio i numeri di oggi con ildiffuso comunque intorno alle 18 dalla protezione civile nella rassegna stampa e sul sito ufficiale. Qui i ...