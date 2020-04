Coppa Italia | si può ripartire | ecco quando e dove giocare le semifinali

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 18 aprile 2020)– Il coronavirus ha fermato il calcio mondiale. Insi lavora per. La serie A sembra lontana, con possibilità di essere giocata ad agosto, ma quella che puòè la. Come riportato da ‘Repubblica’ la prima partita dopo il lungo stop che si è reso necessario a causa della pandemia, si giocherà con ogni probabilità al San Paolo. Lasarà importante per capire e testare comegiocarle Nel corso dell’ultima riunione che si è tenuta in call conference in sede di Lega Serie A, si è individuata nellauna sorta di prova generale prima in vista della ripresa del campionato. Qualorasse arrivare il via libera da parte del governo, la semifinale di ritorno Napoli-Inter, ...