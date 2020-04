Coppa Italia, entrambe le semifinali a Napoli: ecco la nuova idea per ripartire! (Di sabato 18 aprile 2020) semifinali Coppa Italia- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica”, la Coppa Italia potrebbe ripartire a fine maggio, precisamente il 27 e 28 maggio con l’idea di disputare entrambe le semifinali al San Paolo. Un modo per evitare ulteriori problematiche e pericoli, considerando i maggiori “contagi” del nord Italia. Juventus-Milan e Napoli-Inter entrambe al San … L'articolo Coppa Italia, entrambe le semifinali a Napoli: ecco la nuova idea per ripartire! proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro.... Leggi su serieanews Coppa Italia ai tempi del Coronavirus : questione stadio - l’ultima indiscrezione

Napoli - Umberto Chiariello è sicuro : “Ripartire in chiaro con la Coppa Italia il 27 Maggio è un dovere civico”

