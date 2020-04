Calciomercato Inter: addio Lautaro? Marotta pensa a Kean (Di sabato 18 aprile 2020) L’Inter starebbe pensando a Moise Kean in caso di addio di Lautaro Martinez: l’ex Juve è un vecchio pallino di Marotta Si allunga la lista degli attaccanti che potrebbero raccogliere l’eredità di Lautaro Martinez in caso di partenza in estate. Secondo Tuttosport l’ultimo nome sul taccuino di Marotta è quello di Moise Kean. Il classe 2000 non è si è trovato bene all’Everton e vorrebbe tornare in Serie A per non perdere il treno Europeo 2021. Secondo il quotidiano torinese l’Everton non potrà chiudere più di 25 milioni per l’attaccante, cifra alla portata per i nerazzurri. Conte avrebbe così un attaccante dalle qualità fisiche e tecniche che si sposano perfettamente con le sue idee. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Napoli - Nicolò Schira avverte : “L’Inter è la vera minaccia per il rinnovo di Dries Mertens”

Calciomercato Inter - Bergomi : “ecco il mio nome per sostituire Lautaro”

Calciomercato Inter: addio Lautaro? Marotta pensa a Kean

L’Inter starebbe pensando a Moise Kean in caso di addio di Lautaro Martinez: l’ex Juve è un vecchio pallino di Marotta Si allunga la lista degli attaccanti che potrebbero raccogliere l’eredità di ...

Inter, si lavora al rinnovo di Lautaro: ingaggio raddoppiato

WERNER IL SOSTITUTO – Quella cifra, banalmente, potrebbe essere reinvestita sul mercato. Resta l’opzione Aubameyang, ma l’Inter non perde di vista un attaccante emergente e che medita il salto in una ...

