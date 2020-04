A cosa non ci serviranno davvero i test sierologici per il coronavirus (e perché il patentino non ha senso) (Di sabato 18 aprile 2020) (foto: Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images)Immaginiamo un mondo ideale in cui esista un test sierologico affidabile al 100%. Un sistema che rintracci la presenza di anticorpi specifici per il coronavirus Sars-Cov-2 con una sensibilità e una specificità perfette, ossia che non generi mai falsi negativi né falsi positivi. E immaginiamo che questo test sia anche semplice da fare, che dia risultati in pochi minuti e che possa essere eseguito a tappeto e ripetuto su ogni persona quanto spesso si vuole, senza preoccuparci di disponibilità, organizzazione logistica e costi. In questa situazione utopica – che, vale la pena anticiparlo, è ben lontana dalla realtà odierna e futura – sapremmo con precisione nel sangue di quali persone sono presenti immunoglobuline. E potremmo scattare una fotografia ad altissima risoluzione di ... Leggi su wired E ora che non giochiamo più - che cosa postiamo?

Caso Jagiello : “il Genoa non ha pagato” - ecco cosa rischia il club rossoblu

“Eccessiva ospedalizzazione”. Ecco cosa non ha funzionato in Lombardia (Di sabato 18 aprile 2020) (foto: Omar Marques/Anadolu Agency/Getty Images)Immaginiamo un mondo ideale in cui esista unsierologico affidabile al 100%. Un sistema che rintracci la presenza di anticorpi specifici per ilSars-Cov-2 con una sensibilità e una specificità perfette, ossia che non generi mai falsi negativi né falsi positivi. E immaginiamo che questosia anche semplice da fare, che dia risultati in pochi minuti e che possa essere eseguito a tappeto e ripetuto su ogni persona quanto spesso si vuole, senza preoccuparci di disponibilità, organizzazione logistica e costi. In questa situazione utopica – che, vale la pena anticiparlo, è ben lontana dalla realtà odierna e futura – sapremmo con precisione nel sangue di quali persone sono presenti immunoglobuline. E potremmo scattare una fotografia ad altissima risoluzione di ...

CarloCalenda : Fammi capire: non vogliamo il MES perché è un prestito condizionato, non vogliamo gli Eurobond perché devi dotare l… - Pontifex_it : Il #VangeloDiOggi (Lc 24,35-48) è uno dei miei preferiti: “La gioia impediva loro di credere.” (v. 41). Essere riem… - ItaliaViva : Non consentiremo a nessuno di umiliare, insultare o ironizzare su chi, lavorando e spaccandosi la schiena, oggi fa… - EnzaSorti : RT @Belubet: @matteosalvinimi 'Moncalvo: “Quando diressi il giornale della Lega chiesi il licenziamento di Matteo Salvini”. La ragione? “Pe… - evphorxaa : RAGA QUA MI PARTE DOMENICO BINI : COSA STA SUCCEDENDO NON SI CAPISCE PIÙ NIENTEEEE #BANGBANGGCON -

Ultime Notizie dalla rete : cosa non COSA NON CAPISCO DEL BOLLETTINO COVID QUOTIDIANO Alganews Lo psicologo: “La pandemia fa riemergere tutte le paure e i drammi del passato”

Noi europei non siamo pronti a un pericolo che non si vede, affrontiamo il terrorismo, sappiamo che l’aeroporto è un rischio, come un concerto, o il terremoto, ci fa paura ma sappiamo cosa fare. Qui ...

Imparare a «disapprendere» attraverso l’arte

non c’è un’osmosi reale tra le varie attività e di questa distanza le istituzioni museali devono assumersi la responsabilità. Voi praticate «attivismo artistico»: cosa intendete con questa espressione ...

Noi europei non siamo pronti a un pericolo che non si vede, affrontiamo il terrorismo, sappiamo che l’aeroporto è un rischio, come un concerto, o il terremoto, ci fa paura ma sappiamo cosa fare. Qui ...non c’è un’osmosi reale tra le varie attività e di questa distanza le istituzioni museali devono assumersi la responsabilità. Voi praticate «attivismo artistico»: cosa intendete con questa espressione ...