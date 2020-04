‘Uomini e Donne’, Giulia De Lellis e Andrea Damante non si nascondono più: il primo video di coppia! (Di venerdì 17 aprile 2020) Giulia De Lellis e Andrea Damante non si vogliono più nascondere e finalmente si sono mostrati insieme anche sui social. I due, che stanno trascorrendo insieme la quarantena a casa di lei a Pomezia, già negli scorsi giorni avevano lasciato qua e là diversi indizi che facevano presupporre un ritorno di fiamma. Le parole di Andrea durante una diretta con Pio e Amedeo, poi, avevano confermato il tutto. Ai fan dei Damellis, per chiudere il cerchio, mancava solo un’immagine dei due insieme. Tale desiderio è stato esaudito proprio poco fa. Infatti Andrea ha pubblicato delle Instagram Stories di lui e Giulia intenti a praticare attività sportiva: Archiviata la storia d’amore con Andrea Iannone, la De Lellis e Damante sembrano essere tornate insieme definitivamente mettendo una pietra sopra a tutti i problemi che in passato avevano portato la De ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ - Ginevra Pisani racconta un brutto episodio che le è accaduto recentemente e sul suo ex Claudio D’Angelo afferma : “Sono io che lo contatto perché…”

‘Uomini e Donne’ - uno storico ex tronista ha ritrovato l’amore : le foto con la nuova fidanzata

‘Uomini e donne’ - Martina Luchena risponde una volta per tutte alle voci di un suo presunto flirt con Jeremias Rodriguez! (Video) (Di venerdì 17 aprile 2020)Denon si vogliono più nascondere e finalmente si sono mostrati insieme anche sui social. I due, che stanno trascorrendo insieme la quarantena a casa di lei a Pomezia, già negli scorsi giorni avevano lasciato qua e là diversi indizi che facevano presupporre un ritorno di fiamma. Le parole didurante una diretta con Pio e Amedeo, poi, avevano confermato il tutto. Ai fan dei Damellis, per chiudere il cerchio, mancava solo un’immagine dei due insieme. Tale desiderio è stato esaudito proprio poco fa. Infattiha pubblicato delle Instagram Stories di lui eintenti a praticare attività sportiva: Archiviata la storia d’amore conIannone, la Desembrano essere tornate insieme definitivamente mettendo una pietra sopra a tutti i problemi che in passato avevano portato la De ...

LucaBizzarri : Parliamo soltanto di logica. “Se esco da solo non metto in pericolo nessuno” Ci sono uomini e donne che pensano che… - TNannicini : “Viaggiando in lungo e in largo per il mondo ho incontrato magnifici sognatori, uomini e donne che credono con test… - TeresaBellanova : Siamo grati non solo a chi si prende cura della salute dei cittadini, ma anche alle migliaia i uomini e donne che g… - vizerodue : aiutatemi a capire ??gli uomini preferiscono le donne; - Mafalda2710 : @MarcelloVitale3 @fcaras_fc Quel numero indica 'solo' i casi estremi, feroci e -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it