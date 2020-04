Quell' avvertimento di Ricciardi | Ci sarà una seconda ondata

(Di venerdì 17 aprile 2020) Luca Sablone Il membro del consiglio esecutivo dell'Oms invita alla cautela: "Nel periodo autunnale e invernale il virus potrebbe riemergere" Ci; sicuramente unadi epidemia in autunno: ne è certo Walter, che ha messo tutti in guardia su possibili nuove ondate e tanti piccoli focolai epidemici "fino a quando non avremo un vaccino". Nell'intervista rilasciata al giornale Ilcaffeonline.it, il consulente del ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che nel periodo autunnale e invernale una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici "fa si che il virus possa riemergere". Perciò ha invitato alla calma e alla prudenza: "È molto importante non accelerare le riaperture". Altrimenti il serio rischio potrebbe essereo di avere la"prima dell'estate". Nel mirino del membro ...

Ssss4r4 : @dychtenth Io: Mi ha messo un ansia ieri con quell’avvertimento che ricarico la home di Instagram ogni trenta secondi -

Ultime Notizie dalla rete : Quell avvertimento

il Giornale

Mentre a mio avviso quello più difficile è stato quello in girata al Franchi contro il Genoa. A Firenze ho vissuto anni speciali. Eravamo un gruppo bellissimo, formato da uno zoccolo duro di giocatori ...Questi negozi, per esempio, potrebbero arrivare al punto di non avere i soldi per ripagare i nomi più importanti. Dunque il primo problema è sicuramente quello della liquidità. A mio avviso non c’è ...