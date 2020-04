Polpette di quinoa e ceci | la ricetta leggera e veloce

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 17 aprile 2020)di: la. In questi giorni lunghi e strani di reclusione forzata cucinare qualcosa di insolito e stuzzicante può essere un’ancora di salvezza sia per voi che per la famiglia. Si passa un’oretta divertente,, magari insieme ai piccoli di casa: è un’occasione per divertirsi e anche per imparare qualcosa. Unagiusta per tutto questo può essere quella dellediche ti proponiamo qui sotto. Va benone per i vegetariani, ma è buona e sfiziosa anche per tutti gli altri. Questeo crocchette che dir si voglia si possono cuocere sia in forno che in padella e richiedono quasi solo tre ingredienti:e un po’ di latte di soia. A dar sapore al tutto, poi, un bel soffritto leggero, fatto con una carota, un sedano e una cipolla.die ...