Muore la mamma di Gigi Finizio | i messaggi di Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Un grave lutto ha colpito in questi giorni, già difficili per pandemia e quarantena, il cantante. L’artista ha voluto condividere con i suoi follower e i suoi fan l’ultimo saluto alla madre. In tanti si sono precipitati sui social per poter fare ale condoglianze, anche a distanza, in questi giorni di osservanza delle norme anti-contagio. Tra questi nomi del calibro diD’Alessio, che ormai ha chiuso con Anna Tatangelo, eD’Angelo, che hanno commentato il post di. Un affetto e una vicinanza che non hanno lasciato affatto indifferente il cantante. L’ultimo saluto diallaha condiviso su Instagram l’addio alla. Il cantante ha scelto una vecchia foto in bianco e nero in cui la madre sorride. Poche parole ad accompagnare lo scatto. Uno sintetico, ma ...