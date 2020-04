Morti nelle Rsa: “il 40% presentava tampone positivo e sintomi Covid-19”, rivela l’esperto Iss (Di venerdì 17 aprile 2020) Da settimane continuiamo a domandarci, con esattezza: ma quanto ha inciso il coronavirus nelle migliaia di vittime registrate nel Paese dall’inizio dell’emergenza? Una risposta che, almeno per quanto riguarda i decessi nelle Rsa, è in grado di fornirci il direttore del Dipartimento Malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e invecchiamento dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Graziano Onder: “Complessivamente più del 40% dei residenti deceduti nelle Rsa – ha illustrato stamane l’esperto ai media – aveva sintomi riconducibili all’infezione o il tampone positivo”. “nelle Rsa italiane vivono circa 280mila persone” Come ha poi informato Onder, ”Questa indagine ha interessato complessivamente strutture che ospitano in totale 80mila residenti. Non ci sono stime reali in Italia ... Leggi su italiasera Coronavirus in Lombardia - 243 morti in 24 ore. Calano i pazienti nelle terapie intensive

