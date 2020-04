Maverick Vinales: “Spero Valentino Rossi resti in Yamaha” (Di venerdì 17 aprile 2020) "Da una parte sono contento che nel 2021 io e Quartararo lavoreremo insieme, ma dall'altra parte sono incazzato perché avere Rossi nella stessa squadra è sempre stato molto bello, sono dispiaciuto di perderlo". Maverick Vinales, ospite di #CasaSkySport, guarda già al 2021 quando Valentino Rossi lascerà il team ufficiale della MotoGp della Yamaha. "Rossi - aggiunge il pilota spagnolo - è il mio idolo sin da quando ero piccolo, lo vedo correre da quando ho tre anni, per me è una motivazione extra essere in pista con lui, è una sensazione bellissima. Non ho parlato con Yamaha su come sarà la situazione l'anno pRossimo, io spero che Valentino continui in Yamaha (nel team Petronas, ndr), lui è un pilota importante che porta tante informazioni utili. Cosa ho imparato da Rossi? Ho imparato tante cose da Valentino, quello che ... Leggi su ilfogliettone Paura per Maverick Vinales - caduta durante un allenamento

