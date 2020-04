John Krasinski diventa DJ per una prom night online! (Di venerdì 17 aprile 2020) John Krasinski ha deciso di organizzare una prom night, ovvero la serata del ballo, online, invece che negli spazi dei licei, trasformandosi in DJ. John Krasinski ha deciso di aiutare gli studenti del liceo, ma non solo, che non potranno festeggiare l'immancabile serata del ballo, evento che negli Stati Uniti è una tappa imperdibile nel cammino verso l'età adulta, organizzando un evento online che lo vedrà impegnato come DJ. L'attore, che ha lanciato durante questo periodo difficile Some Good News, condividendo storie positive e atti di gentilezza, ha infatti pensato ai tanti giovani che stavano aspettando la tradizionale prom night con trepidazione e ora si ritrovano chiusi in casa e impossibilitati a tornare nelle aule del liceo. John Krasinski ha prima condiviso una foto ... Leggi su movieplayer John Krasinski sarà un nuovo volto del Marvel Universe?

