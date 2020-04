Infermiera positiva muore a 28 anni | i medici fanno nascere la sua bimba

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 17 aprile 2020) Il taglio cesareo, praticato d’urgenza a causa dell’aggravarsi dell’infezione, ha salvato la figlia, non la madre: una tragedia familiare nel lutto nazionale, quella di un’inglese che aveva contratto il coronavirus durante la gravidanza. Le condizioni di salute di Mary Agyeiwaa Agyapong, 28, erano improvvisamente precipitate alla vigilia di Pasqua, una settimana dopo essere stata ricoverata per Covid-19 nell’ospedale dove lavorava da cinque, il Luton and Dunstable University Hospital.Anticipando il parto, iconfidavano di riuscire a proteggere entrambe le vite, ma così non è stato. Mary è morta domenica, pochi giorni dopo la scomparsa di suo padre pure ucciso dal coronavirus. I suoi colleghi la ricordano come “una fantastica, un grande esempio di dedizione”. Oltre che una bella ragazza ...