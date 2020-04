«Dall’estero ci hanno chiesto i protocolli del Cotugno per tutelare medici e infermieri» (Di venerdì 17 aprile 2020) Su Milano Finanza un’intervista a Roberto Parrella, direttore dell’Unità operativa complessa Malattie infettive e respiratorie del Cotugno. L’ospedale napoletano è stato definito da Sky News Uk un’eccellenza ospedaliera, dove i medici non si ammalano. Grazie ad un protocollo anti Covid-19 che ora viene richiesto in tutto il mondo. «Evitare la diffusione dei virus all’interno della struttura è la priorità. Abbiamo sempre formato gli operatori sulla prevenzione delle infezioni. E quando ci sono stati i primi casi di Covid-19 in Italia abbiamo cominciato a formare anche i numerosi neoassunti. Codificando ulteriori procedure interne. I Paesi che attendono l’onda d’urto ce le hanno chieste. I protocolli funzionano se si sensibilizzano gli operatori». Parrella racconta come è organizzato ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 aprile 2020) Su Milano Finanza un’intervista a Roberto Parrella, direttore dell’Unità operativa complessa Malattie infettive e respiratorie del. L’ospedale napoletano è stato definito da Sky News Uk un’eccellenza ospedaliera, dove inon si ammalano. Grazie ad un protocollo anti Covid-19 che ora viene riin tutto il mondo. «Evitare la diffusione dei virus all’interno della struttura è la priorità. Abbiamo sempre formato gli operatori sulla prevenzione delle infezioni. E quando ci sono stati i primi casi di Covid-19 in Italia abbiamo cominciato a formare anche i numerosi neoassunti. Codificando ulteriori procedure interne. I Paesi che attendono l’onda d’urto ce lechieste. Ifunzionano se si sensibilizzano gli operatori». Parrella racconta come è organizzato ...

