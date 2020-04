Coronavirus | Rezza | l’isolamento a casa “comporta il rischio della trasmissione

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 17 aprile 2020) “Chiaramente l’isolamento domiciliare comporta unmaggiore diintra-familiare“, soprattutto “se non ci sono le condizioni adatte e se non si rispettano le regole. Magari l’Asl fa il controllo ogni giorno, ma bisogna essere molto disciplinati e accurati nelle rigorose regole che comporta l’isolamento domiciliare“: lo ha affermato Gianni, direttore Malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, durante una conferenza stampa sull’emergenza. Il possibile contagio associato all’isolamento domiciliare “potrebbe essere un problema soprattutto” nelle case in cui ad esempio “c’è un bagno in comune, o non c’è una sufficiente metratura. In questi casi si possono proporre soluzioni alternative” che tuttavia, “se i casi sono ...