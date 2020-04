Coronavirus: Pd, ‘per sindaci buon passo avanti grazie a intesa con governo’ (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – ‘L’esito del tavolo che si è svolto oggi pomeriggio tra il ministro dell’Economia Gualtieri e i suoi due viceministri insieme ai rappresentanti di Anci e Upi è certamente un buon passo avanti. Avevamo già auspicato che si dessero alcune risposte importanti agli enti locali, particolarmente stremati da un’emergenza che li trova ogni giorno in prima linea e che causa ai loro bilanci perdite e mancate entrate. Lo sottolinea Caterina Bini, responsabile Enti Locali del Partito Democratico.“La buona discussione di oggi che ha trovato l’assicurazione di un fondo da 3,5 miliardi per gli enti locali e che ha discusso anche di come far ripartire gli investimenti per la fase due, crediamo sia un buon risultato per Comuni ed enti locali”. L'articolo Coronavirus: Pd, ‘per sindaci buon passo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Pd - ‘per sindaci buon passo avanti grazie a intesa con governo’ (2)

**Coronavirus : Marcucci - ‘perplessi da astensione M5S a Parlamento Ue’**

Coronavirus : Moretti-Picierno - ‘per messa in sicurezza scuole usiamo soldi Ue’ (2) (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – ‘L’esito del tavolo che si è svolto oggi pomeriggio tra il ministro dell’Economia Gualtieri e i suoi due viceministri insieme ai rappresentanti di Anci e Upi è certamente un. Avevamo già auspicato che si dessero alcune risposte importanti agli enti locali, particolarmente stremati da un’emergenza che li trova ogni giorno in prima linea e che causa ai loro bilanci perdite e mancate entrate. Lo sottolinea Caterina Bini, responsabile Enti Locali del Partito Democratico.“Laa discussione di oggi che ha trovato l’assicurazione di un fondo da 3,5 miliardi per gli enti locali e che ha discusso anche di come far ripartire gli investimenti per la fase due, crediamo sia unrisultato per Comuni ed enti locali”. L'articolo: Pd, ‘per...

RobertoBurioni : La Ferrari non si ferma: produce valvole per respiratori polmonari che salvano la vita alle persone infettate dal c… - amnestyitalia : Il coronavirus si è portato via Luis #Sepulveda. Perseguitato dal regime di Pinochet, torna libero anche grazie all… - RaiNews : Morto per #coronavirus lo scrittore #Sepulveda, aveva 71 anni - Filimatri : RT @giulianadipillo: #Coronavirus La Centrale della Solidarietá non dimentica gli amici a quattro zampe e ha lanciato l'iniziativa della S… - ILSOB1LL4 : W l’Italia ! 900 e fischia € per tornare in patria sul volo organizzato dalla @ItalyMFA . Grazie @luigidimaio !… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ‘per Coronavirus, Boris Johnson dimesso dalla terapia intensiva Corriere della Sera