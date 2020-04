Coronavirus, i numeri in chiaro. Il matematico Sebastiani: «Tredici province a casi 0, la metà nelle isole» – La videointervista (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizie«Solo le province di Novara e Brindisi non hanno ancora raggiunto il picco: tutte le altre sì. In più, ce ne sono 13 che registrano casi 0: cinque o sei in Sicilia e un paio in Sardegna. Probabilmente l’accesso chiuso e il naturale isolamento sono condizioni migliori per la diminuzione dei contagi». Giovanni Sebastiani, matematico e ricercatore del Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, continua ad analizzare l’evoluzione dell’epidemia di Coronavirus, cercando di capire giorno dopo giorno a che punto è il contagio e soprattutto fino a quando potrebbe durare, analizzando i dati delle province diffusi dalla Protezione Civile. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, il 17 aprile, i nuovi contagiati ... Leggi su open.online Coronavirus - l’Oms lancia l’allarme per l’Africa : “Troppi morti e i numeri reali non si conoscono” - potrebbe diventare un dramma mondiale

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Franco Locatelli : “Consolidati i numeri al Centro-Sud”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Franco Locatelli : “Consolidati i numeri al Centro-Sud” (Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizie«Solo ledi Novara e Brindisi non hanno ancora raggiunto il picco: tutte le altre sì. In più, ce ne sono 13 che registrano0: cinque o sei in Sicilia e un paio in Sardegna. Probabilmente l’accesso chiuso e il naturale isolamento sono condizioni migliori per la diminuzione dei contagi». Giovannie ricercatore del Cnr che si occupa di studiare l’applicazione di modelli statistici alla medicina, continua ad analizzare l’evoluzione dell’epidemia di, cercando di capire giorno dopo giorno a che punto è il contagio e soprattutto fino a quando potrebbe durare, analizzando i dati dellediffusi dalla Protezione Civile. Secondo i dati diffusi dalla Protezione civile, il 17 aprile, i nuovi contagiati ...

NicolaMorra63 : Bene @piersileri. Questa drammatica esperienza ci deve pur insegnare qualcosa. La gestione degli anziani nelle RSA… - redazioneiene : Spuntano altre mille vittime da un riconteggio: quali sono i veri numeri dell’epidemia in Cina? #Covid_19 - SkyTG24 : Coronavirus Cina: Wuhan rivede al rialzo i numeri di contagi e vittime - Habanerorange : RT @MoriMrc: 3000 persone in terapia intensiva per coronavirus in Italia al momento. 3000 su 60 milioni e con la malattia che ha già contag… - IenaRidens13 : RT @valy_s: A #Robbio,6.000 abitanti in #Lombardia, il sindaco ha deciso di fare test sierologici a tutti i cittadini per “mappare” bene l’… -