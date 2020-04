Coronavirus, Arcuri firma l’ordinanza per «Immuni»: l’app per il tracciamento dei contagi scelta dal governo (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieIl governo ha scelto. Sarà la software house milanese Bending Spoons Spa a realizzare la app per il tracciamento dei contagiati da Coronavirus. A breve saranno ufficializzati tutti i dettagli sulla tempistica del rilascio e sulle funzionalità. Il nome, invece, sembra che sia stato scelto: si chiamerà con ogni probabilità Immuni. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri ha firmato l’ordinanza con la quale si dispone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa». L’applicazione funzionerà con la tecnologia Bluetooth, secondo quanto riporta la Repubblica, che ha pubblicato anche ... Leggi su open.online Coronavirus - scelta l’app di contact tracing : si chiamerà ‘Immuni’. Arcuri firma l’ordinanza

Coronavirus - ultime notizie – Via libera da Arcuri per l’App di tracciamento. Azzolina : «Impossibile riaprire le scuole a maggio». In Italia 106mila casi positivi

Coronavirus in Italia - Arcuri firma ordinanza per app italiana. In Rsa di Firenze 15 decessi sospetti. Arcelor Mittal : a Taranto terzo operaio positivo (Di venerdì 17 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale - Ultime notizieIl governo ha scelto. Sarà la software house milanese Bending Spoons Spa a realizzare la app per ildeiati da. A breve saranno ufficializzati tutti i dettagli sulla tempistica del rilascio e sulle funzionalità. Il nome, invece, sembra che sia stato scelto: si chiamerà con ogni probabilità. Il commissario straordinario per l’emergenza Domenicohato l’ordinanza con la quale si dispone «di procedere alla stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la società Bending Spoons Spa». L’applicazione funzionerà con la tecnologia Bluetooth, secondo quanto riporta la Repubblica, che ha pubblicato anche ...

ilfoglio_it : ESCLUSIVA IL FOGLIO Ecco la app anticoronavirus. Il contratto con il commissario Arcuri sarà firmato a breve. La ap… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, parte la procedura per #test sierologici. Test su 150mila italiani per individuare gli immunizzati. A… - ilfoglio_it : Come anticipato dal Foglio il commissario Arcuri ha firmato il contratto per la realizzazione dell'app anticoronavi… - pccpla : RT @wireditalia: Funziona con il bluetooth. Il commissario Arcuri firma il decreto per assegnare lo sviluppo della piattaforma. Perché sia… - MaurizioIsola66 : Coronavirus: Arcuri firma ordinanza per app italiana | -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Arcuri Coronavirus: Arcuri firma ordinanza per app italiana Agenzia ANSA L'app Immuni per il tracciamento dei contagi, non è obbligatoria

Sarà "Immuni" la app di contact tracing necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la Fase 2 in Italia. Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico ...

Italia sceglie app tracciamento contatti per gestione fase post-emergenza

MILANO (Reuters) - Verrà testata in alcune regioni pilota l'app per il tracciamento dei contatti prescelta nell'ambito della strategia che il governo sta impostando per gestire la fase post emergenza ...

Sarà "Immuni" la app di contact tracing necessaria a tenere sotto controllo la diffusione del coronavirus durante la Fase 2 in Italia. Il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, Domenico ...MILANO (Reuters) - Verrà testata in alcune regioni pilota l'app per il tracciamento dei contatti prescelta nell'ambito della strategia che il governo sta impostando per gestire la fase post emergenza ...