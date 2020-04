Contagi coronavirus: le positività Regione per Regione. Le 10 Province più colpite in Italia, Lombardia e Milano in testa (Di venerdì 17 aprile 2020) L’emergenza coronavirus ha colpito l’Italia e il decreto governativo ha previsto una chiusura praticamente totale del Paese fino al 3 maggio. Diamo uno sguardo al numero di Contagi Regione per Regione e alle 10 Province col maggior numero di casi. Precisiamo che il numero comprende malati, morti e guariti. Contagi DA coronavirus IN ITALIA: LA CLASSIFICA Regione PER Regione (17 aprile): 1. Lombardia 64.135 2. Emilia Romagna 21.834 3. Piemonte 19.803 4. Veneto 15.374 5. Toscana 8.110 6. Liguria 6.188 7. Trentino Alto Adige 5.672 8. Marche 5.668 9. Lazio 5.524 10. Campania 3.951 11. Puglia 3.327 12. Friuli Venezia Giulia 2.675 13. Sicilia 2.625 14. Abruzzo 2.443 15. Umbria 1.337 16. Sardegna 1.178 17. Valle d’Aosta 993 18. Calabria 991 19. Basilicata 337 20. Molise 269 LE 10 Province CON PIÙ Contagi IN ITALIA (17 aprile): 1. Milano 15.277 2. Brescia ... Leggi su oasport Coronavirus - i dati : altri 575 morti ma è record di guariti in un giorno. “In ospedale meno pressione. Evitata diffusione contagio al Sud”

Coronavirus - mai così pochi contagiati. Ma numero dei decessi sempre alto

Coronavirus - Protezione Civile (17 aprile) : Tornano a scendere i contagi +355 (Di venerdì 17 aprile 2020) L’emergenzaha colpito l’Italia e il decreto governativo ha previsto una chiusura praticamente totale del Paese fino al 3 maggio. Diamo uno sguardo al numero dipere alle 10col maggior numero di casi. Precisiamo che il numero comprende malati, morti e guariti.DAIN ITALIA: LA CLASSIFICAPER(17 aprile): 1. Lombardia 64.135 2. Emilia Romagna 21.834 3. Piemonte 19.803 4. Veneto 15.374 5. Toscana 8.110 6. Liguria 6.188 7. Trentino Alto Adige 5.672 8. Marche 5.668 9. Lazio 5.524 10. Campania 3.951 11. Puglia 3.327 12. Friuli Venezia Giulia 2.675 13. Sicilia 2.625 14. Abruzzo 2.443 15. Umbria 1.337 16. Sardegna 1.178 17. Valle d’Aosta 993 18. Calabria 991 19. Basilicata 337 20. Molise 269 LE 10CON PIÙIN ITALIA (17 aprile): 1. Milano 15.277 2. Brescia ...

RaiNews : #COVID19, ancora quasi 4mila nuovi contagi. I morti sono 525. Terapia intensiva, per prima volta da 20 marzo si sce… - repubblica : Coronavirus, scelta l'app per il tracciamento dei contagi: si chiamerà Immuni - fanpage : Il governo ha scelto “Immuni” come app per il tracciamento dei casi di Coronavirus. Come funziona - Kalinda1974 : RT @protezionecivit: La situazione contagi per Regione #iorestoacasa #coronavirus #covid19 #virus #contagio #italia #quarantena ??#protezion… - fisco24_info : Zaia: 'Il lockdown non esiste più. Riaprirei tutto il 4 maggio, con gradualità': Commentando il trend dei contagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Contagi coronavirus Coronavirus in Italia: contagi, morti e tutte le news sulla situazione la Repubblica Coronavirus, le abitazioni degli italiani sono adeguate?

L’emergenza sanitaria ha costretto una buona parte dei 25 milioni e 700 mila famiglie italiane a passare molto tempo tra le mura domestiche, modificando radicalmente le proprie abitudini sociali e il ...

Itziar Ituño de La Casa di Carta guarita dal Covid-19: “Ho passato un brutto periodo”

La Lisbona della nota serie Netflix, La Casa di Carta, è guarita dal coronavirus. L'attrice aveva dichiarato di aver contratto la malattia lo scorso marzo, tranquillizzando i fan dicendo che si ...

L’emergenza sanitaria ha costretto una buona parte dei 25 milioni e 700 mila famiglie italiane a passare molto tempo tra le mura domestiche, modificando radicalmente le proprie abitudini sociali e il ...La Lisbona della nota serie Netflix, La Casa di Carta, è guarita dal coronavirus. L'attrice aveva dichiarato di aver contratto la malattia lo scorso marzo, tranquillizzando i fan dicendo che si ...