Banca MPS, si profila nomina Bastianini quale Ad (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – Nel braccio di ferro istituzionale per il rinnovo delle cariche, si profila la nomina Guido Bastianini, ex numero uno di Banca Carige, quale nuovo Ad di Banca MPS, secondo le voci ricorrenti circolate negli ambienti finanziari. Una candidatura fortemente sostenuta da M5S, che ora sembrerebbe appoggiata anche dal MEF, inizialmente orientato sulla figura di Fabio Innocenzi. Bastianini, ex vicedirettore generale di Capitalia e presidente di Banca Profilo, era stato posto al timone della Cassa di Risparmio di Genova nel 2016, su proposta del socio di maggioranza Malacalza, per poi venir sfiduciato nel 2017. Leggi su quifinanza Banca MPS - Cda convoca Assemblea ordinaria per il 18 maggio 2020

Ubi Banca tra Banco Bpm - Mps e... Si riaccende il risiko del credito

Ultime Notizie dalla rete : Banca MPS Banca MPS, si profila nomina Bastianini quale Ad Il Messaggero Prestiti garantiti dallo Stato, ecco chi può accedere e chi invece resta fuori

Chi ha diritto alle coperture sui finanziamenti, e chi resta fuori? Le risorse basteranno? Domande e risposte sulla liquidità per le imprese ...

Mps, si fa strada Guido Bastianini come nuovo ad, al posto di Morelli

Guido Bastianini, 62 anni, ex amministratore delegato di Carige, dovrebbe essere indicato dal ministero dell’Economia — che controlla Mps con il 68% del capitale — come nuovo amministratore delegato ...

