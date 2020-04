Avvocati: possibilità di trasmettere negoziazione assistita via pec (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - In data 8 aprile 2020 il Cnf si è riunito per chiedere l'adozione di alcune misure che, pur tenendo conto della situazione emergenziale e delle limitazioni alla mobilità imposte, consentano agli Avvocati quantomeno di portare a termine alcune attività già avviate, tra le quali figurano gli accordi di negoziazione assistita che per potersi dire completi, necessitano del nulla osta da parte delle Procure e della successiva trascrizione nei registri dello Stato civile. A tale fine il Cnf chiede che proprio questi soggetti, deputati a perfezionare l'accordo, riconoscano agli Avvocati la possibilità di trasmettere gli accordi di negoziazione assistita conclusi a mezzo Posta elettronica Certificata. Agli Avvocati la possibilità di trasmettere accordi di negoziazione v... Leggi su studiocataldi (Di venerdì 17 aprile 2020) di Annamaria Villafrate - In data 8 aprile 2020 il Cnf si è riunito per chiedere l'adozione di alcune misure che, pur tenendo conto della situazione emergenziale e delle limitazioni alla mobilità imposte, consentano agliquantomeno di portare a termine alcune attività già avviate, tra le quali figurano gli accordi diche per potersi dire completi, necessitano del nulla osta da parte delle Procure e della successiva trascrizione nei registri dello Stato civile. A tale fine il Cnf chiede che proprio questi soggetti, deputati a perfezionare l'accordo, riconoscano aglila possibilità digli accordi diconclusi a mezzo Posta elettronica Certificata. Aglila possibilità diaccordi div...

