Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus (Di venerdì 17 aprile 2020) Anche i nobili hanno un cuore. Lo dimostra la decisione della principessa Sofia di Svezia, 35 anni, che dopo aver fatto un rapido corso di formazione on line, si è fatta arruolare come infermiera in uno degli ospedali dove si combatte il Coronavirus. L'ex modella e moglie del principe Carlo Filippo Leggi su iltempo (Di venerdì 17 aprile 2020)un. Lo dimostra la decisione dellaSofia di, 35 anni, che dopo aver fatto un rapido corso di formazione on line, si è fatta arruolare comein uno degli ospedali dove si combatte il Coronavirus. L'ex modella e moglie del principe Carlo Filippo

Jonas62712964 : RT @tempoweb: Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il #Coronavirus - #sofiadisvezia #17aprile… - tempoweb : Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il #Coronavirus - #sofiadisvezia… - MaterialiCasa : A mobilitarsi per l'emergenza Coronavirus anche @NobiliTweet, che mette a disposizione il reparto di stampa in 3D,… - MerryMust : @GuiducciLuigi @ppdalmon Uno che si occupa di Scienza può essere tanto “scienziato” che impiegato praticante. Entra… - GiuseppeHasson : @ClaudioBaglioni il tuo sostegno alle cause nobili è sempre puntuale. Ti amiamo anche per questo ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Anche nobili Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus Il Tempo Anche i nobili hanno un cuore: la principessa di Svezia diventa infermiera contro il Coronavirus

Dopo aver fatto un corso on line l'ex modella Sofia ha cominciato disinfettando le attrezzature e facendo i turni in cucina Anche i nobili hanno un cuore. Lo dimostra la decisione della principessa ...

Federica Pellegrini Instagram glutei all’aria, il salto in vasca è eccitante: «La chia**a della felicità»

La 31enne, ormai anche showgirl nonché testimonial in diversi spot pubblicitari ... Campionessa dal cuore d’oro: Federica Pellegrini rinuncia ai suoi cimeli per una nobile causa Federica Pellegrini ...

Dopo aver fatto un corso on line l'ex modella Sofia ha cominciato disinfettando le attrezzature e facendo i turni in cucina Anche i nobili hanno un cuore. Lo dimostra la decisione della principessa ...La 31enne, ormai anche showgirl nonché testimonial in diversi spot pubblicitari ... Campionessa dal cuore d’oro: Federica Pellegrini rinuncia ai suoi cimeli per una nobile causa Federica Pellegrini ...