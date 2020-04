Al momento l' incendio è sotto controllo  

Leggi su agi

(Di venerdì 17 aprile 2020) "Non; una vera guerra perché non si deve scegliere chi deve vivere o morire, bisogna aiutarli tutti". Il segreto per vincere o quantomeno non soccombere al Covid-19; racchiuso nel concetto di "rete" perché così "il colpo; assorbito da tutto il sistema". Come; avvenuto in Emilia Romagna dove "i pazienti più gravi" dalle terapie intensive sovraccariche nei territori più colpiti, Piacenza su tutti, sono stati accolti nei reparti di altri ospedali della regione (Cesena, Bologna, Ferrara) in cui "l'ondata; stata meno intensa": a parlare all'AGI; Vanni Agnoletti, 50 anni forlivese, direttore dell'unità operativa di Anestesia e rianimazione del trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena e coordinatore, come referente della Romagna, dell'unità di crisi per i posti letto di terapia intensiva per ...