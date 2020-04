Piazza Affari si conferma in pole in Europa (Di giovedì 16 aprile 2020) (Teleborsa) – Piazza Affari guida ancora i principali listini europei a metà giornata, anche se viaggia sotto i massimi raggiunti nel corso della mattinata, sulla scia di ricoperture e di fronte al persistere di incertezze per lo stato dell’economia globale. L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Lo Spread tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +223 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,77%. Tra le principali Borse europee sostenuta Francoforte, con un discreto guadagno dello 0,85%, resistente Londra, che segna un piccolo aumento dello 0,28%, incolore Parigi, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente. A Milano, il FTSE MIB continua la giornata con un aumento dell’1,11%, a 16.904 punti. Tra i best ... Leggi su quifinanza Piazza Affari in rally segue le orme dell’Europa

