Million Day | estrazioni di Oggi giovedì 16 aprile 2020 | numeri vincenti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 aprile 2020) ATTENZIONE: Durante l’emergenza Covid, e fino a nuove disposizioni, è momentaneamente sospesa la possibilità di giocare in ricevitoria. Resta comunque possibile continuare a giocare su app MyLotteries e online. Come ogni giorno, anchegiovedì 16è tornata l’estrazione deidelDay. A differenza di altri giochi, ilDay sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 102 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Per chi si fosse perso l’estrazioneDay di ieri, mercoledì 15, inon hanno regalato ancora il milione. Ecco idell’estrazioneDay digiovedì 16. Idi22 24 42 50 53 Come si gioca Si può giocare tutti i giorni fino ...