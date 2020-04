Luis Sepulveda | 10 passaggi indimenticabili dei libri dello scrittore morto per

repubblica : ??È morto Luis Sepulveda, lo scrittore cileno ucciso dal coronavirus - Radio3tweet : Per i suoi sogni che, attraverso i suoi libri, sono diventati i nostri: irrinunciabili, ostinati, testardi e resist… - caritas_milano : 'È molto facile accettare e amare chi è uguale a noi, ma con qualcuno che è diverso è molto difficile, e tu ci hai … - Gvuccii : RT @lauraboldrini: Uno scrittore, un sognatore, un visionario. Grazie per le parole che ci hai lasciato Luis, resteranno sempre con noi… - geniochilegge : NOTIZIE E CURIOSITA' Addio Luis Sepúlveda È morto questa mattina, nell'ospedale di Oviedo dove era ricoverato dal 2… -

Ultime Notizie dalla rete : Luis Sepulveda

OVIEDO - Addio a Luis Sepúlveda: la sua incredibile voce, sospesa tra l’America latina a cui apparteneva e l’Europa dove si era rifugiato, si è spenta in un ospedale delle Asturie. Covid-19 ha ucciso ...Lo scrittore cileno Luis Sepulveda, ricoverato assieme alla moglie per Coronavirus, è morto stamattina. Aveva 70 anni. Si trovava in un ospedale a Oviedo, città della Spagna, per una forte polmonite, ...